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Замначальника УФСИН Подмосковья предъявлены обвинения во взяточничестве

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В Следственном комитете Московской области заявили, что заместителю начальника УФСИН и трём его сообщникам предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.
Замначальника УФСИН Подмосковья предъявлены обвинения во взяточничестве
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России), а трём коммерсантам — в даче взяток и посредничестве (пп. «а, б» ч. 4 ст. 291, пп. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК России)», — отмечается в заявлении.

По имеющейся у следствия информации, летом 2023 года обвиняемый получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от представителя компании — поставщика молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области. Также за денежное вознаграждение он оказывал покровительство организации и аффилированным с ней фирмам.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что бывший министр транспорта Башкирии подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей от компании-грузоперевозчика.

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