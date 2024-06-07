Замгубернатора Краснодарского края Власов отправлен под арест
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Судом в отношении Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», — сказали агентству.
Также суд отправил под арест бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова.
6 июня суд в Оренбургской области принял решение отправить под стражу несколько работников Ространснадзора, а также бизнесменов, которые подозреваются во взяточничестве.