RT в Telegram
Подпишись

Бывшего замглавы правительства Омской области Куприянова отправили под арест

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
Бывшего замглавы правительства Омской области Куприянова отправили под арест
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куприянова Владимира Васильевича... на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 4 августа 2024 года», — заявили в пресс-службе.

По версии следствия, Куприянов, будучи на посту зампреда правительства Омской области — министра труда и соцразвития региона, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомому ему лицу.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области арестовали сотрудников Ространснадзора за взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить