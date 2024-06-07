Бывшего замглавы правительства Омской области Куприянова отправили под арест

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Куприянова Владимира Васильевича... на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 4 августа 2024 года», — заявили в пресс-службе.

По версии следствия, Куприянов, будучи на посту зампреда правительства Омской области — министра труда и соцразвития региона, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомому ему лицу.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области арестовали сотрудников Ространснадзора за взятки.