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В Петербурге рассказали о программе мероприятий на День России

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В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, состоятся различные концерты, фестивали и другие тематические мероприятия.
В Петербурге рассказали о программе мероприятий на День России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Петербург2.

В частности, на Соборной площади Петропавловской крепости пройдёт ежегодный Фестиваль духовых оркестров.

Кроме того, в парке 300-летия Петербурга запланирован исторический фестиваль «От Руси до России».

В центре города состоится флешмоб «Русь Танцевальная» с участием танцевальных и вокальных коллективов.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия ко Дню России запланированы в 90 парках Подмосковья.

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