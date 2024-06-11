В Петербурге рассказали о программе мероприятий на День России

В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, состоятся различные концерты, фестивали и другие тематические мероприятия.

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Об этом сообщает Петербург2. В частности, на Соборной площади Петропавловской крепости пройдёт ежегодный Фестиваль духовых оркестров. Кроме того, в парке 300-летия Петербурга запланирован исторический фестиваль «От Руси до России». В центре города состоится флешмоб «Русь Танцевальная» с участием танцевальных и вокальных коллективов. Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия ко Дню России запланированы в 90 парках Подмосковья.