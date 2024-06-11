В Петербурге рассказали о программе мероприятий на День России
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Об этом сообщает Петербург2.
В частности, на Соборной площади Петропавловской крепости пройдёт ежегодный Фестиваль духовых оркестров.
Кроме того, в парке 300-летия Петербурга запланирован исторический фестиваль «От Руси до России».
В центре города состоится флешмоб «Русь Танцевальная» с участием танцевальных и вокальных коллективов.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия ко Дню России запланированы в 90 парках Подмосковья.