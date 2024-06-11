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Праздничные мероприятия ко Дню России запланированы в 90 парках Подмосковья

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Праздничные мероприятия ко Дню России запланированы в 90 парках Подмосковья, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

В Кузьминском парке запланированы турнир по стритболу «Кубок Кузьминского парка» и велопробег «Вперёд, Россия!», а в Жуковском проведут выставку патриотических организаций и книг о российской истории. Также будет организован квиз «От Волги до Енисея» и шахматный турнир.

В парке «Москворецкий» запланированы спектакль театра ростовых кукол «Софит» и анимационная программа «Волшебная страна». Также планируется мастер-класс по йоге и развлекательные мероприятия для детей.

Ранее сообщалось, что в День России в Самаре на телебашне включат тематическую подсветку.

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