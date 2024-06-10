В День России в Самаре на телебашне включат тематическую подсветку
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Об этом сообщает volga.news.
На медиафасаде телебашни будет показан флаг России. Праздничная подсветка будет включена с наступлением сумерек и до полуночи.
Также на башне будет показан ролик «С Днем России!», в котором российский триколор развевается над картой страны.
Праздничную подсветку на телебашнях в честь Дня России включат в Симферополе, Благовещенске, Твери, Челябинске и многих других городах.
Ранее сообщалось, что фестиваль русского фольклора и культуры пройдёт в Челябинске в День России.