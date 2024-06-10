RT в Telegram
Подпишись

В День России в Самаре на телебашне включат тематическую подсветку

Короткая ссылка
В Самаре на телебашне включат тематическую подсветку в честь празднования Дня России.
В День России в Самаре на телебашне включат тематическую подсветку
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает volga.news.

На медиафасаде телебашни будет показан флаг России. Праздничная подсветка будет включена с наступлением сумерек и до полуночи.

Также на башне будет показан ролик «С Днем России!», в котором российский триколор развевается над картой страны.

Праздничную подсветку на телебашнях в честь Дня России включат в Симферополе, Благовещенске, Твери, Челябинске и многих других городах.

Ранее сообщалось, что фестиваль русского фольклора и культуры пройдёт в Челябинске в День России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить