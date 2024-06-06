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Фестиваль русского фольклора и культуры пройдёт в Челябинске в День России

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В мэрии Челябинска рассказали о фестивале русского фольклора и культуры, который пройдёт на пешеходной улице Кирова в День России, 12 июня.
Фестиваль русского фольклора и культуры пройдёт в Челябинске в День России
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«С 15:00 до 18:00 гости фестиваля узнают о создании традиционного костюма в современной интерпретации, изучат старинную вышивку и валяние из шерсти», — сказали в мэрии.

Там также отметили, что в рамках фестиваля состоятся ярмарка, мастер-классы по народным танцам, посиделки, обряды и народные гуляния, творческие выступления народных коллективов региона.

Ранее сообщалось, что в Москве, в ландшафтном парке «Митино», с 8 по 9 июня состоится фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд».

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