Фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» пройдёт в Москве 8—9 июня
Гости фестиваля смогут ощутить атмосферу X—XIII веков, узнать о противостоянии королевского и княжеского сословий и принять участие в квестах, сказано на портале mos.ru.
Кроме того, для посетителей будут работать детская тематическая зона, игровые площадки, фотозоны. Также пройдут концерты фолк-групп, конкурсы, викторины и розыгрыши.
Фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — сохранение и популяризация национальной культуры.
Ранее сообщалось, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся винтажный маркет.