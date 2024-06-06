Фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» пройдёт в Москве 8—9 июня

В Москве, в ландшафтном парке «Митино» с 8 по 9 июня состоится фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд».

Гости фестиваля смогут ощутить атмосферу X—XIII веков, узнать о противостоянии королевского и княжеского сословий и принять участие в квестах, сказано на портале mos.ru.

Кроме того, для посетителей будут работать детская тематическая зона, игровые площадки, фотозоны. Также пройдут концерты фолк-групп, конкурсы, викторины и розыгрыши.

Фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — сохранение и популяризация национальной культуры.

Ранее сообщалось, что на Чистопрудном бульваре столицы в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся винтажный маркет.