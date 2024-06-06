В рамках фестиваля «Лето в Москве» заработал винтажный маркет
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Гости маркета могут найти советские фаянсовые и фарфоровые статуэтки и посуду, предметы нумизматики, бижутерию, украшения интерьера — подсвечники, самовары, вазы, столовые приборы, а также коллекционные изделия.
Кроме того, можно приобрести предметы быта XVIII—XX веков, а также узнать об их истории.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подвёл итоги фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя».