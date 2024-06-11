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Село Безымено в Белгородской области обесточено из-за атаки дрона ВСУ

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Жители села Безымено в Белгородской области остались без света из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Село Безымено в Белгородской области обесточено из-за атаки дрона ВСУ
  • Gettyimages.ru

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, атакам ВСУ подверглись сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сброса взрывных устройств вражескими БПЛА повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители села», — отметил он.

В начале июня ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области. Повреждения получили здание школы и ЛЭП.

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