Село Безымено в Белгородской области обесточено из-за атаки дрона ВСУ
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Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, атакам ВСУ подверглись сразу несколько населённых пунктов Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сброса взрывных устройств вражескими БПЛА повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители села», — отметил он.
В начале июня ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области. Повреждения получили здание школы и ЛЭП.