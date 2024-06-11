Врач Садыков: в бутилированной воде не должно быть осадка и запаха

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков предупредил, что бутилированная вода может испортиться, если будет более трёх часов находиться под воздействием солнечных лучей.

Из-за этого вода становится непригодной для питья, у неё изменяются вкус и запах, объяснил он в беседе с «Радио 1».

«Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — добавил Садыков.

Он посоветовал перед употреблением внимательно исследовать бутылку на предмет наличия трещин или дефектов. При открытии убедиться, что отсутствует посторонний запах, а в самой воде нет осадка или мутного оттенка. На вкус вода не должна быть горькой, кислой или с неприятным привкусом, добавил Садыков.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей выразила мнение, что молоко можно исключить из рациона, а содержащиеся в нём полезные соединения — компенсировать из других продуктов.