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В Подмосковье обновили более 250 городских стел ко Дню России

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В Московской области коммунальные службы региона обновили более 250 городских стел ко Дню России.
В Подмосковье обновили более 250 городских стел ко Дню России

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Предварительно сотрудники ведомства оценили состояние общественных мест, где традиционно проходят праздничные гуляния.

«Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», — заявил глава министерства Владислав Мурашов.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия ко Дню России запланированы в 90 парках Подмосковья.

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