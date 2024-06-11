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Специалист Мушта рассказал о действиях на случай несдачи ЕГЭ

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, как действовать в случае несдачи ЕГЭ.
Специалист Мушта рассказал о действиях на случай несдачи ЕГЭ
  • РИА Новости

«Как правило, если пересдать предмет не удалось, школьнику предоставляется возможность пересдать один предмет в июле. В случае неудачной попытки пересдачи в июле выпускнику выдаётся справка об окончании школы», заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, в третий раз пересдать экзамен ученик может через год. Пр успешном тестировании, ему выдадут аттестат об окончании школы.

«Для того, чтобы пересдать ЕГЭ, 11-класснику требуется подать заявление. Сделать это можно либо в школе, либо в местном органе управления образованием», — сказал эксперт.

Ранее пермский семейный психолог Яна Щербакова дала рекомендации выпускникам по борьбе со стрессом в период ЕГЭ.

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