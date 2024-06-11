Специалист Малыгин рассказал о пользе игры в сквош

Заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия», к.э.н., доцент Андрей Малыгин рассказал о пользе игры в сквош.

«Сквош обеспечивает отличную тренировку сердечно-сосудистой системы. Игроки могут тратить примерно 600 — 1000 ккал за каждый час игры в зависимости от выбранной системы подсчёта очков», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

По словам специалиста, игра в сквош обеспечивает хорошую тренировку верхней и нижней части тела. Такие результаты достигаются за счёт перемещений по корту и ударов ракеткой.

Тем не менее, пожилым мужчинам с сердечными заболеваниями стоит воздержаться от этого вида спорта, отметил эксперт.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала в беседе с RT о пользе бега.