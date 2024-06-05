Врач Уланкина рассказала о пользе бега

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала в беседе с RT, что будет с телом, если бегать каждый день, и с какими рисками сопряжена такая физическая активность.

«При аэробных нагрузках человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам обеспечивается большой приток богатой кислородом крови, из которой они берут энергию для работы. При беге сердце бьётся чаще, а значит, оно активнее перекачивает кровь по организму и снабжает клетки кислородом. Это тренирует сердечно-сосудистую систему, поэтому аэробные нагрузки называют кардио именно из-за пользы для сердца», — объясняет врач.

По словам Уланкиной, при правильной технике бег положительно влияет и на здоровье костей, а также способствует профилактике травм.

Для этого важно исключить пробежки по твёрдой и неровной поверхности. Бег по слишком жёсткому и ухабистому покрытию оказывает негативное влияние на суставы и увеличивает риск травм лодыжки и коленной чашечки. Также бег не рекомендован при большом весе, потому что приводит к увеличению нагрузок на суставы и на опорно-двигательный аппарат в целом.

«Несмотря на то что во время бега кости, особенно в ногах, испытывают ударную нагрузку, это стимулирует костную ткань становиться прочнее за счёт усиления обмена минералов в них. Также во время бега работают многие группы мышц, особенно ног. Это помогает укреплять скелетную систему и предотвращать заболевания, такие как остеопороз», — рассказывает эксперт.

Помимо физического здоровья, такой вид нагрузки положительно влияет и на психоэмоциональное состояние.

«Бег — это отличный способ справиться с негативными эмоциями, стрессом и беспокойством. Бег также повышает настроение за счёт усиленной выработки «гормонов счастья» и улучшает самооценку, потому что человек чувствует себя увереннее. Регулярные пробежки способствуют улучшению качества сна. Люди, занимающиеся бегом, часто отмечают, что они быстрее засыпают и в целом лучше спят», — говорит врач.

Кроме преимуществ, бег сопряжён с определёнными рисками. Среди них — травмы голеней.

«Чтобы избежать таких повреждений, разумно начинать с малой интенсивности и небольших расстояний и постепенно наращивать эти показатели пробежек. При этом важно давать мышцам отдых, чтобы они успевали восстанавливаться и становиться крепче», — объясняет врач.

Начинающим бегунам лучше выбирать ровные и безопасные маршруты. Это может быть парк, беговая дорожка или тропинка в лесу. Важно избегать слишком ухабистой местности и больших дорог. Первые занятия лучше начинать с быстрой ходьбы, затем постепенно наращивать скорость. Это поможет разогреть мышцы, «поставить» дыхание.

«Обувь играет ключевую роль во время бега, поэтому её выбору следует уделить особое внимание. Для пробежек нужны кроссовки с хорошей амортизацией и стелькой, поддерживающей стопу. Новичкам лучше начинать с небольших дистанций и постепенно увеличивать нагрузку. Оптимальная частота занятий — три-четыре раза в неделю. Перед пробежкой обязательно нужна разминка, чтобы разогреть мышцы и подготовить тело к нагрузке. После пробежки — заминка и растяжка, чтобы избежать мышечных болей и ускорить восстановление», — отметила Уланкина.

Ранее терапевт Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, что весной люди часто возвращаются к тренировкам на свежем воздухе, в том числе резко увеличивается количество бегающих.

Эксперт подчеркнул, что бег оздоравливает организм, но некоторым группам населения он может быть противопоказан.