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Депутаты Ямала внесли изменения в закон о волонтёрстве

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Депутаты Ямала внесли изменения в закон о волонтёрстве, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Депутаты Ямала внесли изменения в закон о волонтёрстве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1».

Документ уточняет и расширяет перечень участников волонтёрской деятельности. Теперь в него входят ресурсные центры добровольчества, а также закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтёров и добровольческие организации.

Также закон вводит меры поддержки для волонтёров. Например, предусматривается компенсация расходов на медицинское обследование и специализированное обучение, а также возможность награждения волонтёров знаками отличия.

Ранее HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы России по молодёжной политике Гарри Мурадян рассказал, что выпускники вузов могут получить опыт, работая волонтёрами.

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