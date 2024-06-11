Депутаты Ямала внесли изменения в закон о волонтёрстве, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Документ уточняет и расширяет перечень участников волонтёрской деятельности. Теперь в него входят ресурсные центры добровольчества, а также закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтёров и добровольческие организации.

Также закон вводит меры поддержки для волонтёров. Например, предусматривается компенсация расходов на медицинское обследование и специализированное обучение, а также возможность награждения волонтёров знаками отличия.

Ранее HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы России по молодёжной политике Гарри Мурадян рассказал, что выпускники вузов могут получить опыт, работая волонтёрами.