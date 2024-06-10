Специалист Мурадян: выпускники вузов могут получить опыт, работая волонтёрами

HR-эксперт и член экспертного совета Госдумы России по молодёжной политике Гарри Мурадян дал советы по поиску работы выпускникам вузов.

В первую очередь следует прибегнуть к помощи карьерного центра своего вуза, посоветовал он в беседе с телеканалом «Звезда».

«Там могут предоставить информацию о вакансиях, о ярмарках вакансий, предложить консультации по составлению резюме и прохождению собеседования», — уточнил Мурадян.

Кроме того, по его словам, недостающий практический опыт можно получить через участие в волонтёрской деятельности.

Помимо этого, отраслевые мероприятия могут помочь подключаться к профессиональным социальным сетям, чтобы повысить шансы на успешное трудоустройство, добавил эксперт.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что знание китайского и испанского языков является конкурентным преимуществом на рынке труда.