Прокурор просит пожизненное для фигуранта дела о покушении на Захарченко

Гособвинитель во время прений сторон в суде попросил приговорить фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и об убийстве командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) к срокам от 24 лет колонии до пожизненного.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

На скамье подсудимых находятся четыре человека, включая основного фигуранта Александра Погорелова, проходящего по уголовному делу о покушении на Захарченко.

«Прокурор попросил суд назначить основному фигуранту дела — Погорелову пожизненное заключение, Чурилову — 29 лет колонии, Ене — 28 лет колонии, Тимошенко — 24 года колонии», — сказал представитель суда.

Погорелов обвиняется в терроризме, в покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом обществе, шпионаже, ношении взрывчатых веществ и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Чурилову вменяется участие в террористическом сообществе и содействие террористической деятельности. Тимошенко обвиняется в шпионаже, Ен — в содействии террористической деятельности.

Первый глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате детонации взрывного устройства в его доме.