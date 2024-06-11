Прокурор просит пожизненное для фигуранта дела о покушении на Захарченко
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.
На скамье подсудимых находятся четыре человека, включая основного фигуранта Александра Погорелова, проходящего по уголовному делу о покушении на Захарченко.
«Прокурор попросил суд назначить основному фигуранту дела — Погорелову пожизненное заключение, Чурилову — 29 лет колонии, Ене — 28 лет колонии, Тимошенко — 24 года колонии», — сказал представитель суда.
Погорелов обвиняется в терроризме, в покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом обществе, шпионаже, ношении взрывчатых веществ и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Чурилову вменяется участие в террористическом сообществе и содействие террористической деятельности. Тимошенко обвиняется в шпионаже, Ен — в содействии террористической деятельности.
Первый глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате детонации взрывного устройства в его доме.