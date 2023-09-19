В Ростове-на-Дону состоялось слушание дела о покушении на первого главу ДНР Захарченко

В Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артёма Ена, которые обвиняются в покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко и в убийстве комбата с позывным Моторола.

Погорелов обвиняется в терроризме, в покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом обществе, шпионаже, ношении взрывчатых веществ и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Чурилову вменяется участие в террористическом сообществе и содействие террористической деятельности. Тимошенко обвиняется в шпионаже, Ен — в содействии террористической деятельности.

Первый глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.

Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате детонации взрывного устройства в его доме.