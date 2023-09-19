В Ростове-на-Дону состоялось слушание дела о покушении на первого главу ДНР Захарченко
- РИА Новости
Погорелов обвиняется в терроризме, в покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом обществе, шпионаже, ношении взрывчатых веществ и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Чурилову вменяется участие в террористическом сообществе и содействие террористической деятельности. Тимошенко обвиняется в шпионаже, Ен — в содействии террористической деятельности.
Первый глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате детонации взрывного устройства в его доме.