Мужчина в Москве получил 10 суток за футболку с лозунгом националистов Украины

Нагатинский суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за ношение футболки с лозунгом украинских националистов.

«Постановлением суда Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения... Ему назначено административное наказание в виде десяти суток ареста», — заявили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал на семь суток девушку за ношение кулона в виде трезубца.

В конце апреля студента МГУ имени М.В. Ломоносова с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.