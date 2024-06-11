Мужчина в Москве получил 10 суток за футболку с лозунгом националистов Украины
- РИА Новости
«Постановлением суда Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения... Ему назначено административное наказание в виде десяти суток ареста», — заявили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал на семь суток девушку за ношение кулона в виде трезубца.
В конце апреля студента МГУ имени М.В. Ломоносова с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.