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Мужчина в Москве получил 10 суток за футболку с лозунгом националистов Украины

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Нагатинский суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за ношение футболки с лозунгом украинских националистов.
Мужчина в Москве получил 10 суток за футболку с лозунгом националистов Украины
  • РИА Новости

«Постановлением суда Евсеев Андрей Иванович признан виновным в совершении административного правонарушения... Ему назначено административное наказание в виде десяти суток ареста», — заявили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал на семь суток девушку за ношение кулона в виде трезубца.

В конце апреля студента МГУ имени М.В. Ломоносова с Украины арестовали в Москве за попытку сбора средств на нужды ВСУ и за размещение информации националистического характера.

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