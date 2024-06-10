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В Москве суд арестовал на семь суток девушку за ношение кулона с трезубцем

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Нагатинскмй суд Москвы арестовал на семь суток девушку за ношение кулона в виде трезубца.
В Москве суд арестовал на семь суток девушку за ношение кулона с трезубцем
  • Gettyimages.ru

Данный артибут признанан нацисткой символикой.

«Суд назначил Виктории Мумриной наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — цитирует ТАСС представителя суда.

Мумриной вменялась статья 20.3.1 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В августе прошлого года Промышленный районный суд Самары признал виновным местного жителя в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему административный арест.

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