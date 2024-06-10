В Москве суд арестовал на семь суток девушку за ношение кулона с трезубцем
- Gettyimages.ru
Данный артибут признанан нацисткой символикой.
«Суд назначил Виктории Мумриной наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — цитирует ТАСС представителя суда.
Мумриной вменялась статья 20.3.1 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
В августе прошлого года Промышленный районный суд Самары признал виновным местного жителя в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему административный арест.