В Москве суд арестовал на семь суток девушку за ношение кулона с трезубцем

Нагатинскмй суд Москвы арестовал на семь суток девушку за ношение кулона в виде трезубца.

Данный артибут признанан нацисткой символикой.

«Суд назначил Виктории Мумриной наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — цитирует ТАСС представителя суда.

Мумриной вменялась статья 20.3.1 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В августе прошлого года Промышленный районный суд Самары признал виновным местного жителя в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему административный арест.