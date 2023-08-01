В Самарской области арестовали мужчину за рисование нацистской символики на тротуаре

Промышленный районный суд Самары признал виновным местного жителя в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему административный арест.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что виновным оказался 20-летний мужчина, он нашёл на улице банку с краской и нарисовал запрещённый символ на тротуаре.

Инцидент заснял на видео один из жителей города.

Отмечается, что молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.

Также в мае этого года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.