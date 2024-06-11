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Сенатор Гумерова призвала провести оценку механизмов поддержки абитуриентов

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.
Сенатор Гумерова призвала провести оценку механизмов поддержки абитуриентов
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Я больше склонна, чтобы баллы «усиливались» в том направлении, куда поступают наши дети, какое образование они хотели бы получить. Безусловно, с одной стороны, унификация и синхронизация требований — это полезная история, но с другой стороны, сейчас у целого ряда вузов есть дополнительные экзамены, творческие экзамены для того, чтобы определить именно те качества, которые пригодятся абитуриенту потом, когда он уже станет специалистом», — напомнила собеседница RT.

По её мнению, необходимо в комплексе оценить весь объём
механизмов поддержки абитуриентов при поступлении.

«Допустим, золотая медаль, победы на олимпиадах, а далее тот же значок ГТО, участие в волонтёрской деятельности с тем, чтобы, возможно, даже если мы унифицируем требования, каждый вуз мог бы ввести какой-то коэффициент, где бы та или иная составляющая, которая для этого именно учебного заведения является приоритетной, усиливалась бы», — предложила Гумерова.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания единой системы начисления дополнительных баллов за знак отличия ГТО при поступлении в вузы.

По словам Лантратовой, сложилась несправедливая ситуация, при которой обладатели знаков отличия ГТО могут получить за своё достижение различное число дополнительных баллов в зависимости от решения администрации конкретного высшего учебного заведения.

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