С начала года в Подмосковье оформили 200 тысяч социальных карт

С начала 2024 года оформлено около 200 тыс. социальных карт в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Социальная карта, доступная жителям Московской области, обеспечивает бесплатную поездку на общественном транспорте, а также предоставляет скидки в определённых магазинах и аптеках. Каждую неделю около 10 тыс. жителей обращаются за услугами по выдаче и замене социальных карт. Право на получение имеют люди, принадлежащие к льготным категориям.

Люди, имеющие право на льготы, получают предварительно заполненную заявку автоматически через свой личный кабинет на портале региона. Пользователю остаётся проверить свои данные и отправить заявку. Кроме того, услугу можно оформить через мобильное приложение «Добродел».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 115 тыс. жителей получили срочную соцпомощь с начала года.