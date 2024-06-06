В Подмосковье более 115 тысяч жителей получили срочную соцпомощь с начала года
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Об этом сообщает 360.ru.
«Это юридическая и психологическая помощь, оформление документов или, например, подача заявления для получения соцобслуживания и доставка в медицинские учреждения для пенсионеров», — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что сотрудники и соцработники помогают всем жителям, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Ранее в правительстве Пермского края рассказали о введении новой меры поддержки для учащихся из многодетных семей — электронного социального проездного документа школьника (ЭСПДШ).