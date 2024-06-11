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На юго-западе Москвы более шести тысяч семей переехали по программе реновации

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В новые квартиры по программе реновации на юго-западе Москвы переехали более 6 тыс. семей, заявил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
На юго-западе Москвы более шести тысяч семей переехали по программе реновации

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«В Юго-Западном административном округе сейчас уже построено и передано под заселение 39 современных жилых комплексов, при этом квартиры в них получили жители 95 домов», — сказал Лёвкин.

Он также отметил, что услугой бесплатной помощи при переезде воспользовались более 4 тыс. семей.

Данная возможность предоставляется после заключения договора на новую квартиру в рамках программы реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.

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