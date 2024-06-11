На юго-западе Москвы более шести тысяч семей переехали по программе реновации
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«В Юго-Западном административном округе сейчас уже построено и передано под заселение 39 современных жилых комплексов, при этом квартиры в них получили жители 95 домов», — сказал Лёвкин.
Он также отметил, что услугой бесплатной помощи при переезде воспользовались более 4 тыс. семей.
Данная возможность предоставляется после заключения договора на новую квартиру в рамках программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.