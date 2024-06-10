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Собянин рассказал о развитии столичного района Мнёвниковская пойма

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.
Собянин рассказал о развитии столичного района Мнёвниковская пойма

В настоящее время территория активно застраивается, здесь не только возводят новое жильё и офисы, но и создают спортивный кластер, поделился он в своём Telegram-канале.

«Утверждаем концепцию благоустройства набережных. Там можно будет с комфортом гулять и заниматься спортом. Для интеграции поймы в транспортную сеть города строим дороги и развязки», — сообщил мэр.

Так, в районе строятся два моста для автотранспорта, ещё два велопешеходных моста и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублëвского шоссе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что потенциал территорий для реновации в столице превышает 13 млн кв. м.

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