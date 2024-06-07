Ефимов: потенциал территорий для реновации в Москве превышает 13 млн квадратных метров
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«С начала реализации программы реновации обеспечен трёхкратный прирост числа «стартовых» площадок: изначально, в сентябре 2017 года, он составлял 2,9 млн кв. м», — сказал Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.
Он также отметил, что в рамках реализации столичной программы реновации предусматривается строительство не только жилья, но и дополнительной социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в районе Щукино на северо-западе столицы построят новый дом по программе реновации.