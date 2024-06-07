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Ефимов: потенциал территорий для реновации в Москве превышает 13 млн квадратных метров

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что потенциал территорий для реновации в столице превышает 13 млн кв. м.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«С начала реализации программы реновации обеспечен трёхкратный прирост числа «стартовых» площадок: изначально, в сентябре 2017 года, он составлял 2,9 млн кв. м», — сказал Ефимов на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

Он также отметил, что в рамках реализации столичной программы реновации предусматривается строительство не только жилья, но и дополнительной социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в районе Щукино на северо-западе столицы построят новый дом по программе реновации.

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