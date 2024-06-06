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В районе Щукино построят новый дом по программе реновации

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В районе Щукино на северо-западе столицы построят новый дом по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В районе Щукино построят новый дом по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Во внешней отделке здания применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит и стеклофибробетонных панелей. Для сохранения единого облика дома на них установят металлические корзины под кондиционеры. Подъезды оформят витражным остеклением. На подземном уровне разместят автостоянку», — рассказал Загрутдинов.

Также вокруг дома благоустроят территорию: поставят две детские площадки, создадут зоны для занятий спортом и тихого отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Раменках появится современный жилой квартал.

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