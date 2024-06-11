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В ГД обвинили Троянову в призывах к осуществлению террористической деятельности

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RT
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина», подчеркнул в беседе с RT, что иностранному агенту Яне Трояновой* следовало бы прежде всего прописать принудительное лечение от алкогольной зависимости.
В ГД обвинили Троянову в призывах к осуществлению террористической деятельности
  • globallookpress.com

«Актрисе Трояновой следовало бы прежде всего прописать принудительное лечение от алкогольной зависимости, и раз она говорит, что к такому состоянию её привело само рождение в России, то и реабилитацию можно организовать у нас же, в одном из наркологических диспансеров», — отметил депутат.

Что касается её высказываний об убийстве русских, депутат напомнил, что опьянение не является смягчающим обстоятельством, объяснил парламентарий.

«А наоборот, только усугубляет вину, а там налицо призывы к осуществлению террористической деятельности — статья 205 УК Российской Федерации, от 5 до 7 лет лишения свободы», — заключил собеседник RT.

Ранее Троянова согласилась с выражением, что хороший русский — это мёртвый русский.

Россияне, по её словам, заслуживают, когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей».

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.

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