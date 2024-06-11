В Госдуме заявили, что Троянова никогда не должна оказаться в России
- РИА Новости
«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — подчеркнул собеседник RT.
Таким образом парламентарий прокомментировал публикацию видео, в котором актриса согласилась с выражением, что хороший русский — это мёртвый русский.
По его мнению, она «переступила моральную черту».
В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал Троянову в беседе с RT «больным человеком».
Он заявил, что стоит посоветовать её родственникам экстренно госпитализировать Троянову.
«Потому что это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Потому что видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире. Даже в этом отрывке и в целом, чуть шире посмотрев это интервью, я вижу психически больного человека», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Троянова согласилась с выражением, что хороший русский — это мёртвый русский.
Россияне, по её словам, заслуживают, когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей».
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.