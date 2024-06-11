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В Госдуме заявили, что Троянова никогда не должна оказаться в России

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что иностранный агент Яна Троянова* не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она.
В Госдуме заявили, что Троянова никогда не должна оказаться в России
  • РИА Новости

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — подчеркнул собеседник RT.

Таким образом парламентарий прокомментировал публикацию видео, в котором актриса согласилась с выражением, что хороший русский — это мёртвый русский.

По его мнению, она «переступила моральную черту».

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал Троянову в беседе с RT «больным человеком».

Он заявил, что стоит посоветовать её родственникам экстренно госпитализировать Троянову.

«Потому что это больной человек, а любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Потому что видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире. Даже в этом отрывке и в целом, чуть шире посмотрев это интервью, я вижу психически больного человека», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Троянова согласилась с выражением, что хороший русский — это мёртвый русский.

Россияне, по её словам, заслуживают, когда им кричат в лицо, что «русских надо убивать — даже детей».

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 17.11.2023.

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