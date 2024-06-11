В парках Москвы пройдёт более 150 мероприятий по случаю Дня России

В Москве мероприятия, посвящённые Дню России, 12 июня, пройдут в 70 локациях — парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других местах.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

«Культурные площадки столицы проведут больше 150 концертов, экскурсий, мастер-классов, интерактивных представлений, выставок и спортивных турниров», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, в театральной гостиной Дома Гоголя выступит камерный хор «Возрождение».

Семейное мероприятие «Цветочный оракул» организовал Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, оно пройдёт в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ.

Праздничные программы подготовили также парки им. Горького, «Кузьминки», «Сокольники», Сад им. Баумана и др.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» 10 июня стартовал масштабный джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival. Он продлится до 16 июня.