В парках Москвы пройдёт более 150 мероприятий по случаю Дня России
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
«Культурные площадки столицы проведут больше 150 концертов, экскурсий, мастер-классов, интерактивных представлений, выставок и спортивных турниров», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, в театральной гостиной Дома Гоголя выступит камерный хор «Возрождение».
Семейное мероприятие «Цветочный оракул» организовал Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева, оно пройдёт в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ.
Праздничные программы подготовили также парки им. Горького, «Кузьминки», «Сокольники», Сад им. Баумана и др.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» 10 июня стартовал масштабный джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival. Он продлится до 16 июня.