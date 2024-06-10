Московский джазовый фестиваль пройдёт в столице с 10 по 16 июня

В столице в понедельник, 10 июня, в рамках проекта «Лето в Москве» стартует масштабный джазовый фестиваль — Moscow Jazz Festival. Мероприятие продлится до 16 июня.

Запланировано выступление более тысячи артистов из России и стран зарубежья, пишет сайт mos.ru.

Среди хедлайнеров — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юссеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Константин Хабенский, Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», а также Роберто Фонсека (Куба), «Меджикул», Jukebox trio и др.

Открытие Московского джазового фестиваля состоится в Концертном зале им. П.И. Чайковского, а закрытие — на сцене концертного зала «Зарядье».

Кроме того, музыканты и молодёжные джаз-коллективы, финалисты всероссийского конкурса, выступят в саду «Эрмитаж», МУЗЕОНе, «Сокольниках», на площади перед ЦУМом и других площадках.

Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».