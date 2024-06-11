RT в Telegram
Подпишись

Собянин: первый в стране кластер видеоигр откроется в Сколково в 2025 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в Сколково планируется открытие первого в стране кластера видеоигр и анимации.
Собянин: первый в стране кластер видеоигр откроется в Сколково в 2025 году

«Его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии. Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности», — рассказал глава города в своём Telegram-канале.

На территории кластера будут организовывать мероприятия, проводить конференции и обучающие программы для молодых специалистов, отметил Собянин.

Кроме того, Агентство креативных индустрий запускает «Фабрику видеоигр», программу, нацеленную на поддержку и развитие сферы видеоигр.

Ранее 15 компаний при поддержке правительства Москвы представили свои проекты на конференции IABC, которая прошла в рамках XX Международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF) в Ханчжоу (КНР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить