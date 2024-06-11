Собянин: первый в стране кластер видеоигр откроется в Сколково в 2025 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году в Сколково планируется открытие первого в стране кластера видеоигр и анимации.

«Его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии. Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности», — рассказал глава города в своём Telegram-канале.

На территории кластера будут организовывать мероприятия, проводить конференции и обучающие программы для молодых специалистов, отметил Собянин.

Кроме того, Агентство креативных индустрий запускает «Фабрику видеоигр», программу, нацеленную на поддержку и развитие сферы видеоигр.

Ранее 15 компаний при поддержке правительства Москвы представили свои проекты на конференции IABC, которая прошла в рамках XX Международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF) в Ханчжоу (КНР).