Аниматоры из Москвы представили мультфильмы на международном фестивале в Китае

Правительство Москвы помогает столичным мультипликаторам осваивать новые рынки, оказывая поддержку на международных фестивалях, конференциях и других мероприятиях.

В июне 15 компаний представили свои проекты на конференции IABC, которая прошла в рамках XX Международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF) в Ханчжоу (КНР), пишет сайт mos.ru.

Мультипликаторы из Москвы провели более 200 встреч с китайскими коллегами, три компании заключили соглашения о совместном производстве и продвижении детского анимационного кино.

А мультфильмы московских производителей уже транслируют на крупнейших стриминговых сервисах и онлайн-площадках КНР.

Ранее сообщалось, что второй открытый российский кинофестиваль «Кстокино» пройдёт в городе Кстово Нижегородской области с 24 по 29 мая.