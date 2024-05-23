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Кинофестиваль «Кстокино» состоится в Нижегородской области 24—29 мая

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Второй открытый российский кинофестиваль «Кстокино» пройдёт в городе Кстово Нижегородской области с 24 по 29 мая.
Кинофестиваль «Кстокино» состоится в Нижегородской области 24—29 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на администрацию Кстовского муниципального округа.

В рамках события пройдут конкурсы документальных и полнометражных фильмов, спектакли, показы мультфильмов, творческие вечера и концерты с участием артистов — участников кинофестиваля. Они также дадут мастер-классы по сценической речи, анимации, пластическому движению, актёрскому мастерству.

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.

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