Кинофестиваль «Кстокино» состоится в Нижегородской области 24—29 мая
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на администрацию Кстовского муниципального округа.
В рамках события пройдут конкурсы документальных и полнометражных фильмов, спектакли, показы мультфильмов, творческие вечера и концерты с участием артистов — участников кинофестиваля. Они также дадут мастер-классы по сценической речи, анимации, пластическому движению, актёрскому мастерству.
Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.