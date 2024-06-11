Мужчину будут судить в Приморье за контрабанду в КНР лосося на 7 млн рублей
Об этом говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Следователи установили, что в ноябре и декабре 2022 года руководитель коммерческой организации по оптовой торговле морепродуктами приобрёл и организовал контрабанду в КНР практически 40 т лосося общей стоимостью 7 млн рублей.
Для отправки фигурант представил в таможню подложные документы.
Дело по статье о контрабанде направлено в Хасанский районный суд Приморского края.
Ранее в России пресекли попытку ввезти свыше 200 кг наркотиков из Грузии.