Мужчину будут судить в Приморье за контрабанду в КНР лосося на 7 млн рублей

Директора фирмы будут судить в Приморском крае за организацию контрабанды лосося на территорию КНР общей стоимостью 7 млн рублей.

Об этом говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Следователи установили, что в ноябре и декабре 2022 года руководитель коммерческой организации по оптовой торговле морепродуктами приобрёл и организовал контрабанду в КНР практически 40 т лосося общей стоимостью 7 млн рублей.

Для отправки фигурант представил в таможню подложные документы.

Дело по статье о контрабанде направлено в Хасанский районный суд Приморского края.

Ранее в России пресекли попытку ввезти свыше 200 кг наркотиков из Грузии.