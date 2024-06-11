В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска после отравления
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики Сергея Меликова.
«Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды… Собрано более 53 тонн бутилированной воды», — пишет пресс-служба.
Число госпитализированных в медучреждения после массового отравления в Буйнакске достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело.
Количество жителей дагестанского Буйнакска, оказавшихся в больнице после массового отравления, достигло 84.