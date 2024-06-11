RT в Telegram
Подпишись

В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска после отравления

Короткая ссылка
Более 53 т питьевой воды было собрано в Дагестане для жителей Буйнакска, где произошло массовое отравление.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики Сергея Меликова.

«Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды… Собрано более 53 тонн бутилированной воды», — пишет пресс-служба.

Число госпитализированных в медучреждения после массового отравления в Буйнакске достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело.

Количество жителей дагестанского Буйнакска, оказавшихся в больнице после массового отравления, достигло 84.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить