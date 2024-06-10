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В Подмосковье начали работу более 900 летних пришкольных лагерей

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В Московской области на базе общеобразовательных школ открылось более 900 летних лагерей.
В Подмосковье начали работу более 900 летних пришкольных лагерей

Об этом сообщает 360.ru.

«Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — заявил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.

Летние лагеря будут работать в три смены.

В первый заезд отдохнут более 64 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Московской области запустило новый сезон проекта «Умные каникулы».

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