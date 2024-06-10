В Подмосковье начали работу более 900 летних пришкольных лагерей
Об этом сообщает 360.ru.
«Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — заявил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.
Летние лагеря будут работать в три смены.
В первый заезд отдохнут более 64 тыс. детей.
Ранее сообщалось, что Министерство образования Московской области запустило новый сезон проекта «Умные каникулы».