В Подмосковье начали работу более 900 летних пришкольных лагерей

В Московской области на базе общеобразовательных школ открылось более 900 летних лагерей.

Об этом сообщает 360.ru.

«Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — заявил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.

Летние лагеря будут работать в три смены.

В первый заезд отдохнут более 64 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Московской области запустило новый сезон проекта «Умные каникулы».