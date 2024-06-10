В Подмосковье запустили новый сезон проекта «Умные каникулы»

Министерство образования Московской области запустило новый сезон проекта «Умные каникулы».

Об этом сообщает 360.ru.

«Когда мы запускали «Умные каникулы» в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тыс. учащихся», — заявил первый заместитель председателя регионального правительства Илья Бронштейн.

По словам чиновника, в этом году занятия проходят уже в 100 школах. Учащиеся занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному.

Интенсивная образовательная программа в 2024 году продлится до 29 июня.

Ранее сообщалось, что в сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборки книг для чтения на летних каникулах.