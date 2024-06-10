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В Подмосковье запустили новый сезон проекта «Умные каникулы»

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Министерство образования Московской области запустило новый сезон проекта «Умные каникулы».
В Подмосковье запустили новый сезон проекта «Умные каникулы»

Об этом сообщает 360.ru.

«Когда мы запускали «Умные каникулы» в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тыс. учащихся», — заявил первый заместитель председателя регионального правительства Илья Бронштейн.

По словам чиновника, в этом году занятия проходят уже в 100 школах. Учащиеся занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному.

Интенсивная образовательная программа в 2024 году продлится до 29 июня.

Ранее сообщалось, что в сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборки книг для чтения на летних каникулах.

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