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В Москве опубликовали подборки книг для чтения на летних каникулах

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В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборки книг для чтения на летних каникулах.
В Москве опубликовали подборки книг для чтения на летних каникулах
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Подборки составлены по рекомендациям учителей московских школ. В список вошли произведения русских и зарубежных авторов, в том числе классиков мировой литературы.

Учащимся с первого по четвёртый классы советуют стихотворения Александра Пушкина, басни Ивана Крылова, рассказы о природе и животных Виталия Бианки и Бориса Житкова.

Для учеников постарше: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Гранатовый браслет» Александра Куприна, «На дне» Максима Горького и др.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО к трудовым отрядам присоединятся более 500 подростков за лето.

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