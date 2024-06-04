В ЯНАО к трудовым отрядам присоединятся более 500 подростков за лето

В районах Ямало-Ненецкого автономного округа с наступлением летних каникул приступили к работе трудовые отряды.

О трудоустройстве подростков сообщили главы муниципалитетов в соцсетях, пишет «Ямал 1».

Так, в Новом Уренгое количество рабочих мест для трудовых отрядов увеличили до 650. В Лабытнанги участниками проекта стали 450 школьников, в Салехарде — 80.

Всего за три летних месяца участниками трудовых смен станут более 500 подростков.

Школьники заняты в организациях, учреждениях и предприятиях в сферах ЖКХ, энергетики, транспорта, образования, культуры и искусства.

Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.