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Психолог Таранова заявила о пользе для подростков подработки на каникулах

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Детский психолог Ирина Таранова рассказала о пользе для подростков подработки во время летних каникул.

«В чём польза — они постепенно знакомятся с миром работы, понимают, что такое работа, что такое ответственность. Это также этап знакомства с финансовой грамотностью, то есть они понимают, как и откуда берутся деньги», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, также во время подработки подростки учатся строить отношения с работодателем, налаживать взаимоотношения внутри коллектива.

Выбрать место работы следует исходя из интересов и предпочтений ребёнка.

Как отметила Таранова, иногда ожидания от работы не совпадают с реальностью и ребёнок понимает, что ему это совсем не нравится.

«Я бы родителям сказала, что в этом нет ничего страшного. Подросток пока ещё не готов к тому, чтобы работать, поэтому можно это отложить, например, на следующий год», — заключила эксперт.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что знание китайского и испанского языков являются конкурентным преимуществом на рынке труда.

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