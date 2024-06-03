Психолог Таранова заявила о пользе для подростков подработки на каникулах
«В чём польза — они постепенно знакомятся с миром работы, понимают, что такое работа, что такое ответственность. Это также этап знакомства с финансовой грамотностью, то есть они понимают, как и откуда берутся деньги», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, также во время подработки подростки учатся строить отношения с работодателем, налаживать взаимоотношения внутри коллектива.
Выбрать место работы следует исходя из интересов и предпочтений ребёнка.
Как отметила Таранова, иногда ожидания от работы не совпадают с реальностью и ребёнок понимает, что ему это совсем не нравится.
«Я бы родителям сказала, что в этом нет ничего страшного. Подросток пока ещё не готов к тому, чтобы работать, поэтому можно это отложить, например, на следующий год», — заключила эксперт.
Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН заявила, что знание китайского и испанского языков являются конкурентным преимуществом на рынке труда.