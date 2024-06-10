Госдума начала работу над проектами по исполнению поручений Путина на ПМЭФ
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Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале нижней палаты российского парламента, законодательное обеспечение озвученных Путиным инициатив — приоритет для депутатов.
«Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам», — отметил он.
Володин добавил, что работа по этим направлениям важна для повышения качества жизни людей, а также достижения национальных целей развития.
Среди прочего глава государства поручил ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников СВО, а также создать единую цифровую платформу в сфере туризма.