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Госдума начала работу над проектами по исполнению поручений Путина на ПМЭФ

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Депутаты Государственной думы приступили к работе над законопроектами, которые направлены на реализацию озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручений.
Госдума начала работу над проектами по исполнению поручений Путина на ПМЭФ
  • globallookpress.com

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале нижней палаты российского парламента, законодательное обеспечение озвученных Путиным инициатив — приоритет для депутатов.

«Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам», — отметил он.

Володин добавил, что работа по этим направлениям важна для повышения качества жизни людей, а также достижения национальных целей развития.

Среди прочего глава государства поручил ускорить работу по соцподдержке некоторых категорий участников СВО, а также создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

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