RT в Telegram
Подпишись

Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма.
Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что данное указание содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения.

Подчёркивается, что срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года, а после — раз в год.

Ответственным назначен глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Ранее были названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить