Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
Уточняется, что данное указание содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.
«Правительству Российской Федерации... обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения.
Подчёркивается, что срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года, а после — раз в год.
Ответственным назначен глава российского кабмина Михаил Мишустин.
Ранее были названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян.