Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что данное указание содержится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

«Правительству Российской Федерации... обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — говорится в тексте поручения.

Подчёркивается, что срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года, а после — раз в год.

Ответственным назначен глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Ранее были названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян.