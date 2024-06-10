Декан Ручкина рассказала о сроках предупреждения работодателем об отпуске

Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина рассказала о сроках извещения работника об отпуске работодателем.

Действующее трудовое законодательство России предусматривает извещение работника о времени начала отпуска под подпись не позднее чем за две недели до его начала, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, формы и способы оповещения работодатель определяет самостоятельно в локальном нормативном акте.

В то же время с заявлением к работодателю о предоставлении отпуска работник может обратиться в любое время.

Ранее сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.