Декан Ручкина рассказала о сроках предупреждения работодателем об отпуске
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Действующее трудовое законодательство России предусматривает извещение работника о времени начала отпуска под подпись не позднее чем за две недели до его начала, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По словам специалиста, формы и способы оповещения работодатель определяет самостоятельно в локальном нормативном акте.
В то же время с заявлением к работодателю о предоставлении отпуска работник может обратиться в любое время.
Ранее сооснователь «Моего дела» Анастасия Моргунова заявила, что зарплата официально трудоустроенных граждан складывается из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.