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В Думе предложили изменение порядка проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

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Профильный комитет Госдумы по просвещению внесёт в палату законопроект об изменении порядка проведения ЕГЭ на фоне жалоб на досмотры перед экзаменами.
В Думе предложили изменение порядка проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры
  • РИА Новости

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесёт предложения по изменению процедуры проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сообщила ТАСС глава комитета Ольга Казакова.

29 мая выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут через металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ.

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