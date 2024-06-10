В Думе предложили изменение порядка проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

Профильный комитет Госдумы по просвещению внесёт в палату законопроект об изменении порядка проведения ЕГЭ на фоне жалоб на досмотры перед экзаменами.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесёт предложения по изменению процедуры проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», — сообщила ТАСС глава комитета Ольга Казакова.

29 мая выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут через металлодетектор.

Выпускница Анна при этом сказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ.