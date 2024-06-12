Главным символом Дня России для большинства россиян является флаг-триколор

Аналитики провели опрос и выяснили, как респонденты воспринимают День России, а также с какими символами у них ассоциируется страна. RT ознакомился с результатами исследования.

Согласно опросу центра FEEDBACK, в среднем только 34,5% респондентов знают, что поводом для празднования стало принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 года.

«Столько же голосов у ошибочной версии, согласно которой мы отмечаем принятие новой Конституции Российской Федерации в 1993 году. Примечательно, что взрослое население путается чаще — ложное предположение о Конституции сделали 42%. У молодёжи лидирует с долей 33% верный вариант ответа», — рассказали эксперты.

Кроме того, респондентов спросили, какие ассоциации у них вызывает День России.

«Самый популярный ответ связан с народным единством — у этого варианта в среднем 66%. Второй по популярности ответ, набравший в среднем 53,5%, — это «Патриотизм и вера в страну». И на третьем месте — вариант «Национальная гордость», у которого в среднем 49,5% голосов», — отмечается в результатах опроса.

Главным символом Дня России для большинства респондентов является флаг-триколор — об этом сообщили в среднем 60%.

В целом большая часть участников голосовала за государственные символы: россияне выделили не только флаг, но и герб и гимн, объяснили аналитики.

Отмечается, что респонденты вспомнили и о других атрибутах российского государства.

За вариант «матрёшка» проголосовали 38% молодых участников опроса и 29% взрослых, ответ «медведь» выбрали 43% молодых и 29% взрослых, с водкой Россия ассоциируется у 28% молодых и 14% взрослых респондентов, за шапку-ушанку проголосовали 25% молодых россиян и 12% взрослых, за берёзу — 43% молодых и 35% взрослых, подчёркивается в исследовании.

В онлайн-анкетировании участие приняли 1 тыс. молодых россиян (14—24 года) и 2 тыс. взрослых (25—64 года).

Во втором этапе исследования участвовали две фокус-группы — в первой десять молодых россиян, во второй десять взрослых.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал в беседе с RT о необходимости запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране в День России, который отмечается 12 июня.