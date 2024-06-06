Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в День России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал в беседе с RT о необходимости запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране в День России, который отмечается 12 июня.

«Я направил уже обращения председателю правительства

и главам субъектов Российской Федерации», — пояснил собеседник RT.

Он напомнил, что у регионов есть такие права по законодательству.

«Я хочу, чтобы они этими правами пользовались, хочу, чтобы важные государственные даты, символы несли духовно-нравственно-воспитательный характер, и в том числе для подрастающего поколения. День России — это важный, хороший и нужный государственный праздник, я хочу, чтобы он проходил спокойно, красиво, уютно и безопасно для всех, особенно для тех, кто гуляет с детьми. И в этой части считаю, что есть такая практика, она хорошая, она себя оправдывает, чтобы в такого рода даты были включены дополнительно ограничительные меры», — рассказал Хамзаев.

Парламентарий подчеркнул, что алкоголь является «катализатором многих социальных бед и

последствий в стране».

«Но моя принципиальная позиция, что все важные государственные праздники, они, помимо того, что выходные, ещё должны нести правильный, воспитательный характер», — заключил депутат.

Ранее Хамзаев в беседе с RT предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники и заявил, что граждане должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на выпивке.