Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в День России
- РИА Новости
«Я направил уже обращения председателю правительства
и главам субъектов Российской Федерации», — пояснил собеседник RT.
Он напомнил, что у регионов есть такие права по законодательству.
«Я хочу, чтобы они этими правами пользовались, хочу, чтобы важные государственные даты, символы несли духовно-нравственно-воспитательный характер, и в том числе для подрастающего поколения. День России — это важный, хороший и нужный государственный праздник, я хочу, чтобы он проходил спокойно, красиво, уютно и безопасно для всех, особенно для тех, кто гуляет с детьми. И в этой части считаю, что есть такая практика, она хорошая, она себя оправдывает, чтобы в такого рода даты были включены дополнительно ограничительные меры», — рассказал Хамзаев.
Парламентарий подчеркнул, что алкоголь является «катализатором многих социальных бед и
последствий в стране».
«Но моя принципиальная позиция, что все важные государственные праздники, они, помимо того, что выходные, ещё должны нести правильный, воспитательный характер», — заключил депутат.
Ранее Хамзаев в беседе с RT предложил ограничить продажу алкоголя в майские праздники и заявил, что граждане должны сосредоточиться на созидании и памяти, а не на выпивке.