Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану

Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, известному как Шишкан.

«Мы обжалуем приговор», — заявил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин.

2-й Западный окружной военный суд ранее приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева.

RT сообщал, что Олега Медведева арестовали в июле 2019 года. В суде тогда уточнили, что Медведев (до смены фамилии — Шишканов) подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).