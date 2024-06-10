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Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану

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Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, известному как Шишкан.
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану
  • РИА Новости

«Мы обжалуем приговор», — заявил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин.

2-й Западный окружной военный суд ранее приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева.

RT сообщал, что Олега Медведева арестовали в июле 2019 года. В суде тогда уточнили, что Медведев (до смены фамилии — Шишканов) подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 Уголовного кодекса России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

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